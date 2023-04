Coligação de centro-direita vence eleições finlandesas

Petteri Orpo, líder da Coligação Nacional © Mikko Stig/AFP

A Coligação Nacional, de centro-direita, venceu as eleições finlandesas, de acordo com as projeções da comunicação social local.

A emissora pública Yle projeta que a coligação tenha 48 mandatos, dos 200 do parlamento finlandês, contra os 46 do Partido dos Finladeses, de extrema-direita, e os 43 do Partido Social Democrata, da atual primeira-ministra, Sanna Marin.

O maior partido no parlamento tem tradicionalmente a primeira oportunidade de construir um governo, e desde os anos 1990 esse partido tem sempre reivindicado o cargo de primeiro-ministro.

Com 99% dos votos contados, a Coligação Nacional lidera com 20,8% dos votos (pelo menos 48 mandatos), contra os 20,1% (pelo menos 46 mandatos) do Partido dos Finlandeses. Ligeiramente atrás aparecem os Social-Democratas com 19,9% (pelo menos 43 mandatos).

Petteri Orpo, líder da Coligação Nacional, já assumiu "a grande vitória": "Com base neste resultado eleitoral, vamos começar a negociar um governo na Finlândia."

A ainda primeira-ministra, Sanna Marin, concedeu a derrota: "Parabéns ao vencedor das eleições, parabéns à Coligação Nacional, parabéns ao Partido dos Finlandeses. A democracia falou."

Antes, na altura em que saíram as primeiras projeções, Orpo já tinha prestado declarações.

"Se isto estiver correto, então esta é uma vitória muito forte", disse o líder da Coligação Nacional à emissora pública Yle.

Riikka Purra, a líder do Partido Finlandês, cujo apoio aumentou desde o verão passado com a crise do custo de vida após a invasão russa da Ucrânia, foi, entretanto, cautelosa.

"Esta é uma previsão, por isso vamos encará-la dessa forma, mas é um excelente resultado", afirmou.