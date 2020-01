Coligação militar liderada pelos EUA vai sair do Iraque

Carta foi assinada pelo general William H. Seely, comandante das operações militares americanas no Iraque © Kyle Talbot/EPA

O exército norte-americano anunciou esta segunda-feira ao número dois do comando militar iraquiano que vai "reorganizar" as forças da coligação antijihadista com o objetivo de fazer "uma retirada do Iraque segura e eficaz", numa carta à qual a AFP teve acesso.

Dois dirigentes militares, um americano e outro iraniano, confirmaram à AFP a autenticidade da carta, assinada pelo general William H. Seely, comandante das operações militares americanas no Iraque.

"Respeitamos a decisão soberana que ordena a nossa partida", continuou a missiva, um dia depois de o Parlamento iraquiano aprovar uma moção para exigir que o governo expulse as tropas estrangeiras do Iraque.