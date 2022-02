Colisão de comboios em Munique faz um morto e vários feridos

© Christof Stach/AFP (arquivo)

Dois comboios chocaram esta segunda-feira nos arredores de Munique. A polícia local confirma o acidente e relata a existência de "várias pessoas feridas". A AFP informa que uma pessoa morreu.

"Uma pessoa morreu e há mais de dez feridos", confirmou um porta-voz da polícia de Munique à AFP.

"No distrito sul de Munique, dois comboios colidiram perto da estação ferroviária de Ebenhausen-Schäftlarn", anunciam as autoridades no Twitter.

As autoridades avançam que há "numerosos serviços de emergência no local, há pessoas feridas e a linha está atualmente completamente interrompida".

O acidente ocorreu às 16h40 locais (15h40 em Portugal continental). Mais de 200 efetivos dos serviços de emergência foram enviados para o local.

Notícia atualizada às 18h12