Colisão entre dois comboios faz 15 mortos no Bangladesh

Pelo menos 15 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas após a colisão entre dois comboios de alta velocidade, esta terça-feira, no leste do Bangladesh, anunciaram as autoridades locais.

O chefe da polícia local, Shayamal Kanti Das, indicou que o acidente ferroviário ocorreu ao início da manhã entre os comboios Udayan Express e Turna Nishita, no distrito de Brahmanbaria.

O mesmo responsável disse que as autoridades ainda estavam a tentar determinar o número de feridos.

O administrador do governo local, Hayat Ud Dowlah Khan, indicou que pelo menos 40 pessoas estavam a ser tratados em hospitais, mas a agência United News of Bangladesh eleva o número para mais de 180.

Os acidentes ferroviários são frequentes no Bangladesh, muitos deles em troços não vigiados, em mau estado e com fraca sinalização.