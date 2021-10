Com 111 milhões de fãs em menos de um mês, "Squid Game" é a série mais popular da Netflix

"Squid Game" é a tentativa mais recente da Netflix de realizar conteúdos em outras línguas que não a inglesa © Giuseppe Cacace/AFP

Um mundo macabro onde as pessoas marginalizadas pela sociedade e completamente falidas são colocadas frente a frente em jogos tradicionais para crianças. Esta é a história de "Squid Game", o drama sul-coreano que está a conquistar o mundo, com 111 milhões de visualizações em menos de quatro semanas.

É o lançamento mais popular de sempre da plataforma de streaming Netflix. De acordo com a AFP, o sucesso de "Squid Game" amplifica a influência, cada vez maior, da Coreia do Sul na cultura popular global, seguindo os exemplos da banda de k-pop BTS e do filme "Parasitas", vencedor do Óscar de "Melhor Filme" em 2020.

A produção sul-coreana é a tentativa mais recente da Netflix de realizar conteúdos em outras línguas que não a inglesa. "Squid Game" está disponível em versões dobradas, bem como legendadas, em várias línguas, com o objetivo de expandir ainda mais o seu potencial público.

Em fevereiro, a plataforma de streaming anunciou que, só este ano, iria gastar 500 milhões de dólares (aproximadamente 433 milhões de euros) em séries e filmes produzidos na Coreia do Sul.