Com 70% da população vacinada, Seicheles é o país com maior taxa de infeção

A situação epidemiológica nas ilhas Seicheles é "preocupante", mas "controlável", afirmou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros e do Turismo do país, onde 70% da população já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19.

Aquele país insular do Oceano Índico foi o que registou esta semana mais novos casos de Covid-19 em comparação com a população a nível mundial, com 1.223 novas infeções por 100.000 habitantes, refere a AFP.

Para o ministro dos Negócios Estrangeiros e do Turismo, Sylvestre Radegonde, "a situação atual é preocupante".

"Se isso continuar, corremos o risco de nos encontrarmos numa situação difícil, mas, atualmente, é controlável", disse à AFP.

Atualmente, estão ativos 1.048 casos, num país com uma população de 98.462 habitantes, onde 70% da população já recebeu uma dose da vacina e 61% já foi inoculada com as duas doses.

"As pessoas com resultado positivo são os seichelenses que ainda se recusam a ser vacinados", afirmou o ministro.

Ineficácia das vacinas?

A maior parte da população do arquipélago composto por 115 ilhas foi vacinada com doses da Astrazenca e da Sinopharma, de produção chinesa. Para o virologista Pedro Simas, pode estar aí a razão da alta taxa de incidência registada atualmente no país.



"A Sinopharma que é uma vacina inativada e, portanto, pode ser menos eficaz em relação a outras vacinas na proteção contra a infeção, mas pelos vistos funciona bem contra a infeção severa. O mais importante aqui é que as pessoas estão protegidas contra doença grave", explica à TSF.

O Governo já implementou medidas de controlo à nova vaga que assola as ilhas, obrigando o comércio, bares e casinos a fecharem antes das 19:00 (hora local), proibindo os ajuntamentos, a realização de espetáculos e atividades desportivas.

As escolas manter-se-ão fechadas até 23 de maio e o país mantém o recolher obrigatório às 23:00.

Radegonde refere que, "apesar do número de pessoas hospitalizadas ou infetadas, só há dois casos que estão em estado grave no hospital".

O governante considera que o aumento de casos se deve ao aumento da testagem, mas "também porque há um relaxamento ao nível da população".

Desde o início da pandemia foram registados um total de 6.373 casos nas Seicheles, onde morreram 28 pessoas devido à Covid-19.

