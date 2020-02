Com os casinos às moscas e as ruas vazias, Macau dedica-se... às obras

O travão no turismo deixou muitas famílias em dificuldade em Macau © Carmo Correia/EPA

"A cidade está deserta." O verso da canção aplica-se a toda a região de Macau, com exceção de uma nota dissonante: a azáfama de obras públicas nas ruas.

Com a diminuição das visitas à terra do jogo e a quarentena forçada, a via pública está quase vazia, mas o Governo tem aproveitado a oportunidade para avançar com as reparações necessárias. O conselheiro da comunidade portuguesa na região, José Pereira Coutinho, conta à TSF que o Executivo "aproveitou o facto de não haver tanta circulação de viaturas para fazer obras nas estradas, canalizações e renovação de cabos".

José Pereira Coutinho, ouvido pela jornalista Cláudia Arsénio, conta o que tem visto nas ruas de Macau 00:00 00:00

Trata-se de rentabilizar o tempo e os recursos humanos, explica José Pereira Coutinho. É uma "forma de permitir que as empresas que se dedicam às empreitadas de construção pública continuem a ter os seus operários a trabalhar e a ter rendimentos".

A ausência dos turistas é ainda assim sentida, em especial no impacto económico. Todos os anos Macau recebe 50 milhões de viajantes. O travão no turismo deixou muitas famílias em dificuldade.

Ouça José Pereira Coutinho, sobre a paragem quase absoluta do negócio do jogo em Macau 00:00 00:00

Os casinos "estão praticamente às moscas, com exceção de alguns jogadores avulsos provenientes de Hong Kong" e José Pereira Coutinho explica que há "uma série encadeada de atividades económicas, que, de um dia para o outro, pararam, por serem bastante dependentes da indústria do jogo e atividades económicas que estão relacionadas com o turismo".

Os taxistas pediram apoio ao Governo, mas não são caso isolado. "Hoje acompanhei um grupo de condutores de táxis, que representam cerca de 300 famílias. Não trabalham há cerca de um mês, porque não há turistas." Não há turistas, não há entrada de dinheiro, e muitos veem-se "com dificuldades em pagar as despesas fixas, amortizações aos bancos".

Os taxistas são das classes profissionais mais afetadas, conta José Pereira Coutinho 00:00 00:00

O conselheiro da comunidade portuguesa em Macau tem visto "várias atividades afetadas, como salões de beleza, centros de explicações..."

Mas espera-se que as obras, tão "necessárias" para a região, estejam concluídas quando a população abandonar a condição de isolamento. Macau prepara-se para voltar a ter pessoas nas ruas.