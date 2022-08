Com praticamente todos os votos contados, MPLA vence com mais de 51% contra 44% da UNITA

© Paulo Novais/EPA

O MPLA venceu as eleições gerais de Angola com maioria absoluta e 51,07% dos votos, seguido da UNITA com 44,05% dos votos, divulgou a Comissão Nacional Eleitoral (CNE) de Angola, quando estavam escrutinadas 97,3% das mesas de voto.

Os resultados provisórios foram divulgados esta quinta-feira pelo porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral (CNE), Lucas Quilundo, numa altura em estavam escrutinadas 97,3% das mesas de voto, pelo que não deverá haver alterações substanciais, adiantou.

Seguem-se, nas intenções de voto, o PRS com 1,13%, o FNLA com 1,05%, o PHA com 1,01%, a CASA-CE com 0,75%, o APN com 0,48% e o P-NJANGO com 0,42%. A abstenção fixou-se nos 54,3%.

Na capital, Luanda, a UNITA conquistou 62,59% das intenções de voto e o MPLA reuniu 33,81%.

O Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) elege 124 deputados e a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) fica com 90 assentos parlamentares.

A histórica Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), o Partido de Renovação Social e o estreante Partido Humanista de Angola, único liderado por uma mulher (Bela Malaquias) elegem dois deputados cada um e a coligação CASA-CE deixa de ter representação parlamentar.