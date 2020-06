Com testes à Covid-19, os beijos regressaram ao cinema francês

© Lionel Bonaventure/AFP

"L'amour" não está morto. Os atores franceses voltaram a poder beijar-se nas gravações de filmes, anunciou esta sexta-feira o ministro da cultura do país.

Para tal, explica Franck Riester, citado pela AFP, todos os atores têm de ser testados à Covid-19 antes das gravações.

As filmagens em França, a maior indústria do cinema da Europa, foram retomadas no início deste mês, mas as cenas com beijos ainda estavam suspensos.

Não, a Covid-19 não matou o romance cinema francês, garante Franck Riester. Os atores só tiveram de "esperar um bocadinho antes de voltarem a fazer aquele beijo tão importante no cinema".

Os cinemas franceses voltaram a abrir portas ao público na última segunda-feira, com lotação das salas reduzida para metade, depois de uma paragem de três meses.

