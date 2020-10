Comandante-adjunto da Marinha norte-americana infetado após reunião no Pentágono

© Kevin Lamarque/EPA

O comandante-adjunto do Corpo de Fuzileiros Navais norte-americanos testou positivo à covid-19, na quarta-feira, dias após uma reunião no Pentágono com um responsável infetado, anunciou um porta-voz.

De acordo com a agência de notícias Associated Press, que cita um porta-voz do Pentágono, o general Gary L. Thomas participou na reunião dos Chefes do Estado-Maior na sexta-feira, quando o comandante não pôde estar presente.

O general e os restantes participantes no encontro têm estado em quarentena desde terça-feira, quando se soube que o almirante Charles W. Ray, vice-comandante da Guarda Costeira, tinha obtido um resultado positivo no teste ao novo coronavírus.

O encontro realizou-se numa sala de reuniões de alta segurança do Pentágono, designada por "Tanque".

Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia, com mais de 7,5 milhões de infetados e 211.694 mortos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e cinquenta e um mil mortos e mais de 35,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

