Comboio descarrila no Paquistão. Há pelo menos um morto e 40 feridos

Os caminhos ferroviários paquistaneses têm um sistema de sinalização antiquado e carris envelhecidos © AFP

07 Março, 2021

Pelo menos uma passageira morreu e 40 pessoas ficaram feridas após o descarrilamento de oito carruagens de um comboio com destino a Lahore, capital do Paquistão, informaram as autoridades paquistanesas.

De acordo com a agência Associated Press (AP), o acidente ocorreu no sul do Paquistão, entre as estações de Rohri e Sangi, na província de Sindh, levando à interrupção da circulação ferroviária nos dois sentidos, disse um funcionário dos caminhos-de-ferro, Kamran Lashari.

As razões do descarrilamento não são para já conhecidas, nem o número de passageiros do comboio, que partira de Carachi com destino a Lahore e seguia com 18 carruagens.

Seis das oito carruagens que descarrilaram caíram numa vala pouco profunda, de acordo com a mesma fonte.

Segundo os serviços de socorros, a escuridão e a localização remota dificultaram os esforços de salvamento.

O corpo da mulher que morreu e os 40 passageiros feridos foram levados para hospitais em cidades próximas.

O ministro dos Caminhos-de-Ferro do Paquistão, Azam Sawati, disse a uma estação de televisão local que o acidente estava a ser investigado e que o governo forneceria uma compensação financeira aos herdeiros da mulher falecida e a todos os feridos.

Os acidentes ferroviários são frequentes no Paquistão, devido a um sistema de sinalização antiquado e a carris envelhecidos.