Comboios. Partiu de Lisboa no sábado, rumo a Estrasburgo, mas ainda está em Barcelona

João Pimenta Lopes, eurodeputado do PCP

Pouca terra, muitas horas. O eurodeputado comunista João Pimenta Lopes quis ir de comboio para o Parlamento Europeu. Saiu de Lisboa no sábado, mas esta manhã ainda está em Barcelona. A iniciativa, que visa expor as consequências da liberalização da ferrovia, ocorre no ano europeu do transporte ferroviário.

"A viagem em si tem sido tranquila, mas, de facto, tem sido muito longa. Esta viagem evidencia as consequências, por um lado, da supressão das ligações internacionais desde Lisboa. Se considerarmos que o comboio que ligava Lisboa a Andaia, em França, remonta a 1887, estamos a falar de um retrocesso de 130 anos. Se essa ligação estivesse ainda operacional, esta viagem poderia ser feita em cerca de 22 horas."

O eurodeputado João Pimenta Lopes defende que a liberalização da ferrovia implicou retrocessos também para o país. "Mais do que as consequências das ligações internacionais desse processo de liberalização, são as consequências também para Portugal, as consequências também bem evidentes no desdobramento da CP, por exemplo, na supressão da oferta ferroviária, no encerramento de estações de comboios, na supressão de mais de mil quilómetros de linha férrea."

"Temos hoje três capitais de distrito que não têm qualquer ligação ferroviária. Há um investimento que está por ser feito, o material circulante está envelhecido, todos sabemos."

João Pimenta Lopes prevê que, nos próximos 15 anos, todo o material circulante tenha de ser substituído, "e é importante que o investimento que recentemente foi anunciado para a ferrovia, mas que, ainda assim, é insuficiente, promova a incorporação nacional, não só da capacidade produtiva, mas também a integração tecnológica".

Se tudo correr bem, o eurodeputado do PCP João Pimenta Lopes chegará ainda nesta segunda-feira a Estrasburgo, depois de uma viagem que diz ser demasiado longa e cansativa.