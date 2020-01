Começa o ano do Rato. O que trazem os próximos dias?

© Jerome Favre/EPA

Segundo a tradição milenar chinesa, o rato foi o primeiro dos doze animais a responder ao apelo do mítico Imperador de Jade para ter 12 animais - que se converteram num ciclo de doze anos - como seus guardas.

O rato, mais madrugador, foi o primeiro a aparecer, sendo o animal que inicia o ciclo de doze anos. Portador de prosperidade, o Rato anuncia um 2020 com oportunidades, desde logo porque se trata do ano lunar do Rato de metal, mais propício à sorte e equilíbrio. Os mestres de feng shui convergem numa previsão globalmente positiva, antecipando que a sociedade tenha mais harmonia e menos contrariedades.

Naturalmente que alguns signos terão mais sorte que outros. Os mestres indicam que as pessoas nascidas nos anos do Búfalo, Dragão, Macaco e Porco serão mais afortunados.

A relação entre o signo chinês e o ano de nascimento:

Rato - 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Búfalo - 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Tigre - 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Coelho - 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Dragão - 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Cobra - 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013,

Cavalo - 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014,

Cabra - 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Macaco - 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016,

Galo - 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017,

Cão - 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018,

Porco - 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Pessoas famosas nascidas no Ano do Rato:

Marcelo Rebelo de Sousa, José Eduardo Agualusa, Katy Perry, Antonio Banderas, Martim Avilez Figueiredo, Winston Churchill, Jimmy Carter, Sérgio Vieira de Melo, Marlon Brando, Carlos Fino, Mozart, Samuel J Jackson, Sean Penn, Shakespeare, Sven-Goran Eriksson, Tim Cook, Mark Zuckerberg, Fausto Bordalo Dias, Scarlett Johansson.

Ano Novo Chinês: Tradições e costumes dia-a-dia

As comemorações do Ano Novo Chinês duram 16 dias. Cada um destes dias tem um significado especial e comporta diferentes hábitos e tradições

Véspera do Dia de Ano Novo

A tradição remonta a mais de 200 anos. O último dia do Ano Lunar é assinalado com um jantar de família que também dá as boas vindas ao novo ano. Antes do jantar são colocadas decorações de ano novo a tons de vermelho e dourado e são oferecidas frutas, vinho, carne e paus de incenso nos altares - dentro de casa - em memória dos antepassados. Durante o jantar são oferecidos envelopes vermelhos com dinheiro aos mais jovens.

1.º Dia

Na manhã do primeiro dia são rebentados panchões e foguetes para afastar os maus espíritos. As famílias visitam os seus parentes, nomeadamente os mais idosos. O almoço de família do primeiro dia é igualmente importante. As pessoas saúdam-se com o cumprimento Gong Xi Fa Cai (em mandarim) ou Kung Hei Fat Choi (em Cantonês).

2.º Dia

É o dia de cumprimentar os genros e visitar a família da esposa. Neste dia, as filhas casadas visitam a casa dos pais, onde almoçam com os maridos.

3.º Dia

É dia para ficar em casa segundo a tradição, pois é um dia propício a discussões e desarmonia, uma vez que os espíritos malignos vagueiam na rua. É um dia para visitar as campas dos entes queridos falecidos.

4.º Dia

É um dia auspicioso, propício para dar as boas-vindas ao deus da fortuna e outros deuses. As famílias queimam paus de incense e acendem velas. As refeições neste dia são repletas de peixe, falinha e carne de porco.

5.º Dia

Terá sido este o dia de nascimento do deus da fortuna. As celebrações incluem um jantar prolongado com a família em casa, onde as portas e janelas devem estar abertas como gesto de boas-vindas [ara a entrada do deus da fortuna. Para atrair a divindade, é também um dia adequado para rebentar muitos panchões.

6.º Dia

É um dia por excelência para visitar os templos. Ao sexto dia, as pessoas desfazem-se das roupas velhas, lixo e limpas as casas na esperança de afastar o fantasma da pobreza.

7.º Dia

Segundo a lenda, a deusa mãe Nu Wa criou o ser humano no sétimo dia do Ano Novo Chinês. É por isso designado o dia dos humanos. Nalgumas regiões da China, as famílias comem uma sopa especial com sete tipos de vegetais, para afastar o infortúnio e as doenças.

8.º Dia

Acredita-se que o oitavo dia seja o aniversário do milhete, uma espécie cerealífera importante na China antiga. Segundo a sabedoria popular, se este dia estiver claro o ano trará uma boa colheita.

9.º Dia

É o dia de aniversário do Imperador de Jade, divindade máxima do Taoismo. São realizadas cerimónias de grande dimensão e solenidade nos templos taoistas. O dia começa logo a seguir à meia-noite e até às quatro da manhã com o rebentamento de panchões.

10.º Dia

O décimo dia é o aniversário do deus da pedra, sendo proibido mover qualquer pedra.

11.º Dia

O décimo primeiro dia é para os sogros conviverem com os seus genros.

12.º ao 14.º Dia

Altura para uma dieta depois de tanta comida farta nos dias anteriores em comemoração do nascimento do Imperador Jade. É também nestes dias que se constroem as lanternas que assinalarão o encerramento do ciclo de festividades.

15.º Dia

É o dia do Festival das Lanternas. As ruas estão enfeitadas com lanternas vermelhas no dia que assinala a primeira lua cheia do ano novo e do Festival da Primavera. Tangerinas e laranjas marcam presença nas mesas do jantar de reunião familiar.

Durante o festival, é tradição comer bolinhos de arroz glutinoso, em mandarim denominados de "yuanxiao".