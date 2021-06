Começar de novo no país sempre dividido

© Reprodução parcial da capa do jornal El País

Por Ricardo Alexandre 22 Junho, 2021 • 10:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Podemos começar de novo... a frase é de Pedro Sanchez que foi ontem explicar a Barcelona os indultos aos presos do processo independentista catalão, indultos que o governo hoje anuncia... o presidente do governo apresenta o perdão como uma mensagem de concórdia... diz que a proposta pretende dar um passo para um novo projeto de país... o líder do PP, Pablo Casado, maior partido da oposição, diz que é uma armadilha para desarmar Espanha, Aragonês o líder do governo regional catalão insiste na necessidade de uma amnistia, ou seja, que o indulto não seja.

No La Vanguardia, Sán­chez in­dul­ta os pre­sos do "pro­cés" pa­ra "começar de no­vo"...

O ABC vê as coisas de forma diferente e acusa Sánchez de estar a claudicar...

No diário francês Fígaro, Macron e Le Pen por baixo do título, "depois da derrota, os partidos sob choque"...

No Liberation, como se estivessem atrás das grades - a foto dá a entender isso - aparecem os mesmos protagonistas, a líder da extrema-direita Marine Le Pen e o presidente Emmanuel Macron... no título, a pergunta: "2022: e se não for entre eles?"... ou seja, se não for um deles a ganhar as presidenciais do próximo ano em França...

O Humamité põe os mesmos dois em barcos a afundar... no título, "atingidos mas não afundados"...

Já o Le Monde prefere destacar a abstenção e disseca os resultados da primeira volta das eleições regionais de domingo com o título "a França indiferente". Mais de dois terços não foram votar.

No La Libre da Bélgica, um lamento: "os balcões dos bancos continuam fechados apesar do desconfinamento"...

28 é o número mágico nos jornais macaenses Macau Hoje e Macau Post... não é roleta de casino é sim o número de dias sem casos Covid para que possa haver viagens de Hong Kong para Macau...