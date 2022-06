Começou há 100 dias. O filme da guerra mais documentada de sempre

Por Carolina Rico 03 Jun, 2022 • 07:47

Cem dias, cem fotografias entre milhões. A guerra na Ucrânia é o conflito armado mais documentado de sempre, graças ao trabalho de fotojornalistas que desde o primeiro dia arriscam a própria vida para mostrar ao mundo as consequências da invasão russa e dos próprios ucranianos que usaram os telefones e as redes sociais como armas.

As imagens dos primeiros dias de guerra documentaram o drama dos refugiados. Nas estações de comboio apinhadas, homens obrigados a ficar no país para combater despediam-se das mulheres e crianças.

Rapidamente, os jornais e televisões exibiram a destruição da guerra. Edifícios bombardeados, civis escondidos em estações de metro e bunkers, cidades inteiras arrasadas - Kiev, Borodianka, Chernihiv, Chuhuyiv, Dnipro, Irpin, Kharkiv, Kramatorsk, Lviv, Mariupol, Mykolaiv, Odessa, Severodonetsk, Zaporizhzhya.

Muitas fotografias são demasiado chocantes para publicar, como as captadas em Bucha. Corpos de civis desarmados deixados no meio da rua, como o do homem que caiu da bicicleta quando foi baleado, o que deixou cair dois sacos com batatas, os de pessoas encontradas de mãos atadas e olhos vendados.

A morte é figura central no retrato da guerra, mas também há esperança, solidariedade, manifestações de apoio e até um casamento na linha da frente. Veja as imagens na galeria acima.