Comerciantes da Galiza: "Ou abrimos já ou fecharemos para sempre"

Por Ricardo Alexandre 28 Abril, 2020 • 14:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

No Jornal de Angola, Covid-19 tem o primeiro caso de transmissão local - é a manchete. Há 27 casos no país, 31 mil no continente africano. O jornal O país também fala no caso de um "pai incumpridor [que] infetou a filha", o tal caso de transmissão local.

No americano USA Today, os nativos-americanos, isto é, os índios, pedem ajuda. As tribos queixam-se: "Os jogos políticos estão a deixá-las para trás". Quem se queixa também e está na capa deste jornal são as empresas que trabalham na produção de uma vacina para a Covid-19: arriscam perdas e há especialistas que dizem que os prazos que lhes foram dados são irrealistas (entre 12 e 18 meses, quando a produção de novas vacinas costuma levar vários anos).

"Des-escalada", o contrário de escalar. Descer em vez de subir na escala da angústia que tem marcado os últimos meses - é palavra frequente hoje nas primeiras páginas dos jornais espanhóis.

No La Vanguardia: "o Governo apela à responsabilidade para não travar a des-escalada". Espanha ultrapassa os cem mil casos de pessoas curadas e prepara-se para sair para a rua para passear e correr sem incorrer nos incumprimentos verificados no último domingo.

O La Razón revela que o Ministério da Saúde começa esta terça-feira a pôr em marcha os testes serológicos em 90 mil pessoas, mas considera que "o estudo serológico é irreal para marcar a des-escalada"

O Correio Galego diz que a Galiza já põe as pilhas para reativar a economia. O presidente do governo regional, Alberto Feijóo, propôs uma vintena de medidas a uma comissão de especialistas. Na primeira deste diário galego, há uma citação do rei Filipe VI, "estamos a ver o final do túnel, não podemos relazar" - um apelo à responsabilidade.

Já o Voz da Galiza mostra um tom mais saturado dos comerciantes locais. O Comércio adverte: "Ou abrimos já ou fecharemos para sempre".

O El País desperta-nos esta manhã para a dramática realidade dos números: "114 mil pessoas hospitalizadas em Espanha desde a chegada do vírus". O ministro da Saúde, Salvador Illa, pode vir a fixar turnos para as saídas à rua, para evitar aglomerações. Em Itália, conta o El País espanhol, há um choque, um choque entre a Igreja e o Governo de Giuseppe Conte por causa do calendário de reaberturas: "O desconfinamento de Itália não vai à missa".

No Fígaro, o pano vermelho desceu, não há atores nem músicos no palco, apenas a frase: "Cultura, os esquecidos do desconfinamento". Teatro, cinema, museus, concertos... O primeiro-ministro apresenta plano hoje e o Fígaro diz que é um exercício de alto risco para Édouard Phillippe.

No Les Echo, aeronáutica: a crise do século. No La Tribune: os grupos petrolíferos querem conservar os dividendos.

No londrino Guardian, Boris Johnson aparece na capa com ar sério: N.º 10 - é ele mesmo ou o número da porta onde ele trabalha - procura acalmar receios públicos sobre o fim do confinamento. No Daily Telegraph também Johnson e a frase: "Está na hora de ligar os motores".