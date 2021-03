Comércio de bens entre UE e Reino Unido cai com fim de período de transição

© Pixabay

As exportações da União Europeia (UE) para o Reino Unido recuaram 27,4% e as importações caíram 59,5% em janeiro, face ao mesmo mês de 2020, com o fim do período de transição pós-Brexit divulga esta quinta-feira o Eurostat.

De acordo com dados esta quinta-feira divulgados pelo gabinete estatístico europeu, as exportações recuaram 27,4% na comparação com janeiro de 2020 e 31,9% na variação em cadeia, face a dezembro.

As importações, por seu lado, caíram 59,5% na comparação homóloga e 57,5% face a dezembro.

O saldo da balança comercial com o Reino Unido aumentou, na UE, de 9,0 mil milhões de euros em janeiro de 2020 para 11,6 mil ME em janeiro de 2021.

Face a dezembro de 2020, em janeiro de 2021 a UE registou um crescimento médio de 4,9% das exportações para o resto do mundo e de 4,1% das importações.

No seu boletim, o Eurostat adverte que desde o início do ano, com o fim do período de transição pós-'Brexit', os dados sobre o comércio com o Reino Unido basear-se-ão num conceito misto.

Em aplicação do Protocolo de Retirada na Irlanda e Irlanda do Norte, os conceitos estatísticos aplicáveis ao comércio com a Irlanda do Norte são os mesmos que para o comércio entre Estados-membros, enquanto que para o comércio com o Reino Unido (excluindo a Irlanda do Norte) são aplicáveis os mesmos conceitos estatísticos para o comércio com outro país parceiro extracomunitário.

Por estas razões, os dados sobre o comércio com o Reino Unido não são totalmente comparáveis com os dados sobre o comércio com outros parceiros comerciais extracomunitários, e para os períodos de referência antes e depois do final de 2020.