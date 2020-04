Comércio global pode cair mais de 30% "se a pandemia não for controlada"

© World Trade Organization/CC BY S.A. 2.0

A Organização Mundial do Comércio deixou esta quarta-feira um aviso: o comércio global pode cair mais de 30% por causa da pandemia do novo coronavírus.

O diretor-geral da OMC, o brasileiro Roberto Azevêdo, não hesita em usar palavras duras para descrever o cenário que o mundo tem pela frente: "A Covid-19 destruiu a economia global, e com ela, o comércio internacional."

Os números também são duros, como explica Azevêdo. "Num cenário otimista, os nossos economistas preveem uma queda de 13% no comércio global."

E se este é o cenário otimista, o pessimista faz com que a percentagem suba para mais do dobro. "Se a pandemia não for controlada ou os governos não tiverem respostas eficazes, a descida pode ser de 32% ou mais", alerta o responsável que promoveu esta quarta-feira uma entrevista em grupo a partir de Genebra.

A crise ameaça ser especialmente severa na América do Norte e na Ásia, com as exportações a poderem cair mais de 40% e 36%, respetivamente. A América Latina e a Europa também podem sofrer quedas de mais de 30%.

O mundo vê-se a braços com uma "coronacrise" que pode ser tão má ou pior do que outras. "Estes números são feios, não há como negar", reconhece o diretor-geral da OMC.

"Comparações com a crise de 2008 e até com a Grande Depressão da década de 30 do século passado são inevitáveis", sublinha.

A OMC acredita que, se a pandemia for contida de forma rápida, o comércio global pode recuperar para níveis pré-Covid já no próximo ano, mas este - deixou o alerta - é um cenário otimista.