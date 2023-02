Comício de Putin junta 200 mil pessoas no maior estádio de futebol da Rússia

Por TSF/Lusa 22 Fevereiro, 2023 • 13:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Vladimir Putin marcou presença esta quarta-feira num comício em Moscovo, num estádio Luzhniki Stadium, o maior estádio de futebol da Rússia, com cerca de 200 mil pessoas a assistir, na véspera do primeiro aniversário do início do conflito.

"Mais uma vez lembramos ao mundo: não lutem contra os russos", proclamou o conhecido ator russo Vladimir Mashkov no início do evento, que subiu à tribuna acompanhado por outros colegas de profissão vestidos de guerreiros e de soldados de diferentes épocas.

Nas bancadas, completamente lotadas, podem ver-se milhares de bandeiras, distribuídas à entrada do estádio.



"Quero que o povo de Zaporijia, Kherson e do Donbass nos veja, e quero que o povo de Odessa, que também faz parte de Malorossiya, também nos veja", disse o governador em exercício da região anexada de Kherson, Vladimir Saldo, numa declaração transmitida pela televisão russa.

Por seu lado, o líder pró-russo de Donetsk, Denis Pushilin, confirmou ter sido "mudado"! o objetivo da celebração, a realizar quinta-feira, do Dia do Defensor da Pátria.

"Agora entendemos o que é defender a Pátria, sacrificar tudo o que se tem pela Pátria. E é isso que os nossos defensores estão a fazer agora, para entregar este país às novas gerações", afirmou.

No palco atuaram ainda músicos e artistas russos que apoiam a guerra, soldados deram o seu testemunho e foram exibidos vídeos de propaganda.

Notícia em atualização