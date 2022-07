Comissão Europeia aprova comercialização de vacina contra a varíola para prevenção da monkeypox

© Karen Ducey/Getty Images/AFP

A Comissão Europeia aprovou, esta segunda-feira, o uso da vacina da Bavarian Nordic - a Imvanex, usada para prevenir a varíola, com o objetivo de criar imunidade contra a Monkeypox. A decisão surge após a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter declarado a doença uma emergência sanitária global.

A empresa dinamarquesa anunciou que "a Comissão Europeia alargou a autorização de comercialização da vacina Imvanex, para incluir na proteção contra a varíola dos macacos". A Bavarian Nordic adianta que a decisão surge na sequência da recomendação dada na semana passada pela Agência Europeia de Medicamentos.

A decisão europeia é válida em todos os estados-membros, bem como na Islândia, Liechtenstein, e Noruega.

Em 2013, a vacina Imvanex foi aprovada na União Europeia para a prevenção da varíola, e a decisão de ser considerada para o tratamento da monkeypox surgiu devido à semelhança entre ambos o vírus.

Portugal totalizou, no último relatório da Direção-Geral da Saúde, 588 casos confirmados de infeção pelo vírus Monkeypox, 73 dos quais notificados na última semana.

Todas as regiões de Portugal continental e a Madeira reportaram casos de infeção humana pelo vírus VMPX, mas a grande maioria do total de casos (80,3%) foi confirmada em Lisboa e Vale do Tejo.

O Norte é a segunda região do país com mais casos reportados de Monkeypox (55), seguindo-se o Centro (oito), o Alentejo (cinco), o Algarve (quatro) e a Madeira (três), refere a informação semanal da autoridade de Saúde.