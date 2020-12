Comissão Europeia autoriza distribuição da vacina da Pfizer

Von der Leyen é a presidente da Comissão Europeia © Olivier Matthys/AFP

A Comissão Europeia antecipou a aprovação da comercialização da vacina da Pfizer e da BioNTech, marcada para quarta-feira, permitindo, desde já, o processo de distribuição do fármaco. Esta segunda-feira, a Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês) aprovou a vacina para combater a Covid-19.

Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, congratulou-se com a avaliação da EMA e lembrou que a vacina da Moderna será avaliada a 6 de janeiro.

"Hoje acrescentamos um capítulo importante à história de sucesso europeia, ao disponibilizar a primeira vacina contra a Covid-19 aos europeus. A vacina é segura e eficaz contra a Covid-19. Com base nesta verificação científica, autorizamos a sua comercialização na União Europeia", disse.

Von der Leyen salientou que o fármaco estará disponível para todos os países da UE "ao mesmo tempo e nas mesmas condições".

A presidente da Comissão lembrou que a vacinação vai começar de 27 a 29 de dezembro, e atirou: "Esta é uma excelente forma de terminar um ano difícil e virar a página no combate à Covid-19."

Von der Leyen falou ainda na necessidade de apoiar os países com menos recursos, recordando que a União Europeia disponibilizou "800 milhões de euros para produzir vacinas" para esses países.

Numa curta declaração no Twitter, Urusla Von der Leyen salientou o papel da UE na descoberta da vacina, que terminará numa "história de sucesso".

A vacina da Pfizer foi desenvolvida pelos laboratórios BioNTech na Alemanha, com investigações de RNA mensageiro, a partir dos quais criaram a molécula BNT162b2, que contém as instruções genéticas, que dão origem aos característicos espinhos do novo coronavírus.