Comissão Europeia autoriza comercialização da vacina da Moderna

A Comissão Europeia autorizou esta quarta-feira a comercialização da vacina da Moderna para a Covid-19 na União Europeia (UE), após o aval do regulador europeu àquele que é o segundo fármaco contra o coronavírus permitido no espaço comunitário.

"Hoje, a Comissão Europeia concedeu uma autorização condicional de comercialização para a vacina da Covid-19 desenvolvida pela Moderna, a segunda na UE", informa o executivo comunitário em comunicado.

A instituição precisa que esta autorização, o último passo formal antes da entrada do fármaco da Moderna no espaço comunitário, "segue uma recomendação científica positiva baseada numa avaliação exaustiva da segurança, eficácia e qualidade da vacina pela Agência Europeia do Medicamento [EMA] e é aprovada pelos Estados-membros".

Também hoje, a EMA deu 'luz verde' à utilização da vacina da farmacêutica Moderna contra a Covid-19 na UE, ao ter recomendando à Comissão Europeia "a concessão de uma autorização condicional de comercialização da vacina Covid-19 Moderna para prevenir a doença do coronavírus 2019 em pessoas a partir dos 18 anos de idade".

Esta aprovação surge depois de o comité de medicamentos para uso humano da EMA ter "avaliado exaustivamente os dados sobre a qualidade, segurança e eficácia da vacina e ter recomendado por consenso a concessão de uma autorização formal condicional de comercialização pela Comissão Europeia", adiantou o regulador comunitário na nota de imprensa.

A vacina da Moderna, com uma eficácia comprovada superior a 90%, foi a segunda a ter aval da EMA, após a aprovação, a 21 de dezembro de 2020, do fármaco desenvolvido pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech, que está a ser utilizado no espaço europeu desde 27 de dezembro.

Um amplo ensaio clínico promovido pela Moderna, envolvendo 30 mil pessoas, revelou que a vacina desta farmacêutica norte-americana foi eficaz na prevenção da Covid-19 em pessoas com mais de 18 anos, com uma eficácia geral de 94,1% e de 90,9% nos casos graves.

Tal como a vacina da Pfizer e BioNTech, a da Moderna é administrada por duas injeções no braço separadas no tempo, tendo neste caso 28 dias de intervalo.

A vacina Moderna baseia-se no ARN de mensageiro (mRNA), tecnologia que assenta na produção de fragmentos inofensivos do vírus que o corpo humano utiliza para construir uma resposta imunitária para prevenir ou combater a doença.

Segundo o executivo comunitário, a Moderna vai disponibilizar à UE o montante total de 160 milhões de doses da vacina entre o primeiro e o terceiro trimestres de 2021, como anteriormente acordado entre Bruxelas e a farmacêutica.

A estes acrescem 300 milhões de doses da vacina distribuída pela Pfizer e BioNTech.

A Comissão Europeia já tem uma carteira com seis outras potenciais vacinas, que além destas duas incluem as desenvolvidas pela AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson e CureVac.

Até ao momento, apenas a Moderna e a Pfizer e BioNTech pediram autorização à EMA.

