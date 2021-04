Bruxelas pode vir a processar AstraZeneca. Comissário remete esclarecimentos para "mais tarde"

Vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 © Christof Stache/AFP

O porta-voz da Comissão Europeia para a Saúde não confirma, para já, as notícias de que Bruxelas pretende avançar com uma ação judicial contra a AstraZeneca.

Contactado pela TSF em Bruxelas, o comissário remeteu esclarecimentos sobre o assunto para "mais tarde".

O Politico cita, no entanto, cinco diplomatas da União Europeia (UE) que dão conta dessa intenção, por parte da Comissão Europeia, de levar a empresa farmacêutica a tribunal.

A comissária europeia da Saúde foi ouvida, esta manhã, no Parlamento Europeu, sobre diversos temas, incluindo a vacinação contra a Covid-19. Apesar de ter sido discutida a questão da segurança em relação à vacina da AstraZeneca, nada foi referido quanto a uma eventual ação judicial por falhas no abastecimento de doses aos Estados-membros europeus.

As relações entre a União Europeia e a AstraZeneca começaram a degradar-se em janeiro deste ano, quando a empresa revelou que não iria entregar os 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 previstos no contrato assinado com as instâncias europeias para o início deste ano, mas apenas 30 milhões de doses, o que afetou os planos de vacinação nos Estados-membros.

A TSF está em contacto com fontes diplomáticas em Bruxelas, para tentar verificar a informação de que irá para a frente esta eventual iniciativa da Comissão Europeia de levar a farmacêutica anglo-sueca a tribunal, responsabilizando a empresa pela penúria de vacinas na UE.

