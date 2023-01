Comissão vai investigar "todas as circunstâncias" da queda "trágica" de helicóptero em Kiev

© Sergei Supinsky/AFP

O primeiro-ministro ucraniano anunciou, esta quarta-feira, que será criada uma comissão para investigar as causas da queda de um helicóptero, perto de um jardim de infância, em Kiev, na Ucrânia, provocando a morte de, pelo menos, 18 pessoas, incluindo três crianças e o ministro ucraniano do Interior.

"Uma grande perda para a equipa do governo e para todo o Estado. As minhas sinceras condolências às famílias de todas as vítimas. Dei instruções para criarem imediatamente um grupo especial para investigarem detalhadamente de todas as circunstâncias da tragédia", escreveu Denys Shmygal na rede social Telegram.

O helicóptero deslocava-se em direção às linhas da frente de combate, no leste da Ucrânia, e despenhou-se quando passava perto de um jardim de infância.

"O objetivo do voo do helicóptero era realizar trabalhos numa das regiões do nosso país onde as hostilidades estão em curso. O Ministro do Interior dirigia-se para lá", disse o chefe adjunto do gabinete presidencial ucraniano, Kyrylo Tymoshenko.

Pelo menos 18 pessoas morreram, incluindo três crianças, na sequência da queda de um helicóptero, perto de um jardim de infância e de um edifício residencial, em Kiev, na Ucrânia. Entre as vítimas está também o ministro ucraniano do Interior.

O helicóptero pertencia aos Serviços de Emergência da Ucrânia e transportava nove pessoas.

De acordo com as autoridades, 29 pessoas foram hospitalizadas de emergência, incluindo 15 crianças.