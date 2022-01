Comissária portuguesa manifesta "profunda tristeza por perda prematura" de David Sassoli

A comissária europeia portuguesa, Elisa Ferreira, com David Sassoli © Twitter Elisa Ferreira

Por TSF com Lusa 11 Janeiro, 2022 • 13:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A comissária europeia portuguesa, Elisa Ferreira, manifestou esta terça-feira "profunda tristeza" pela "perda prematura" do presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, que morreu esta madrugada aos 65 anos, lembrando-o como "um homem de princípios e integridade".

"Profunda tristeza pela perda prematura de David Sassoli. Recordo com estima um homem de princípios e integridade, uma voz livre no jornalismo e na política, um construtor de pontes, um grande europeu", reagiu Elisa Ferreira, numa publicação na rede social Twitter.

A responsável europeia pelas pastas da Coesão e Reformas adiantou que os seus pensamentos "estão com a sua família neste momento de grande tristeza".

Em declarações à TSF, Elisa Ferreira destacou a forma como Sassoli lidou com a pandemia.

"Foi uma personalidade determinante num período muito difícil da nossa vida coletiva. Foi eleito em 2019, todo o mandato dele à frente do Parlamento Europeu correu nas várias ondas da pandemia e esteve sempre à altura, sempre ativo mesmo quando não estava reunido. Era uma pessoa com quem eu tinha uma relação pessoal forte, já o conhecia há muitos anos e é uma grande perda, claramente prematura", lembrou Elisa Ferreira.

Ouça as declarações da comissária europeia portuguesa à TSF 00:00 00:00

O presidente do Parlamento Europeu morreu esta terça-feira aos 65 anos, após mais de duas semanas num hospital em Itália, devido a uma disfunção do seu sistema imunitário.

David Sassoli contraiu uma pneumonia em setembro de 2021, que o obrigou a receber tratamento hospitalar em Estrasburgo, França, e, embora tenha recebido alta hospitalar uma semana depois, prosseguiu a recuperação em Itália e esteve mais de dois meses ausente das sessões plenárias do Parlamento, regressando no final do ano.

Na próxima semana, na primeira sessão plenária do ano, o Parlamento Europeu deverá eleger um presidente da assembleia, algo que já estava previsto a meio da atual legislatura, e não relacionado com o estado de saúde de Sassoli.

A maltesa Roberta Metsola, do Partido Popular Europeu (PEE), é a favorita para suceder ao dirigente socialista italiano, que assumiu o cargo no verão de 2019.

Quando Sassoli assumiu o cargo no verão de 2019, as grandes bancadas da assembleia acordaram que a presidência do Parlamento passasse para o PPE na segunda metade da legislatura.

O eurodeputado português Pedro Silva Pereira, do PS, deverá dirigir na próxima semana, enquanto segundo vice-presidente do Parlamento Europeu, o processo de eleição do novo presidente da assembleia, que sucederá a David Sassoli.