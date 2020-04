Comissário antecipa previsão de recessão na Europa na ordem dos 7,5%

O Fiscal Monitor antecipa uma recessão de 7,5% na zona euro © Alexander Koerner/EPA

O comissário europeu da Economia antecipou esta segunda-feira que as previsões económicas que Bruxelas divulgará em maio, tendo já em conta o impacto da Covid-19, serão "semelhantes" às do FMI, que preveem uma contração na zona euro de 7,5%.

"Teremos uma contração muito acentuada do Produto Interno Bruto (PIB) europeu em 2020, pior do que aquela [verificada] durante a crise financeira global, e os nossos números serão de uma magnitude semelhante à das últimas previsões do FMI, que antecipam uma contração de 7,5% na zona euro", revelou o comissário Paolo Gentiloni, durante um debate com a comissão de Assuntos Económicos do Parlamento Europeu.

Apontando que as previsões económicas da primavera serão publicadas em 07 de maio, o comissário italiano disse que a referência que pode ser utilizada neste momento é o Fiscal Monitor divulgado em 14 de abril pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), que antecipa uma recessão de 7,5% na zona euro e de 7,1% no conjunto da União Europeia.

"A pandemia mudou as perspetivas da nossa economia de forma dramática. Já eram frágeis antes da crise, devido a riscos negativos, mas agora é claro que uma recessão profunda na Europa é inevitável este ano", apontou, indicando então que os números estarão em linha com os do FMI.

Intervindo pouco antes, o vice-presidente executivo da Comissão responsável por "Uma Economia ao Serviço das Pessoas", Valdis Dombrovskis, observara que "ainda há uma considerável incerteza sobre o impacto total da crise", até porque tal "dependerá tanto da evolução da doença, como da resposta política à Covid-19", mas também apontou para uma queda do PIB europeu "entre os 5% e os 10%".

Gentiloni observou ainda que a crise, "simétrica e externa", afeta todos os Estados-membros, mas uns mais do que outros, o que será também tido em conta no plano de recuperação no qual Bruxelas está a trabalhar.

"A crise afeta-nos a todos, mas, de acordo com o quadro que está a emergir das previsões [da primavera], terá um efeito marcadamente diferente nos nossos Estados-membros. O PIB cairá mais acentuadamente nuns países do que noutros, assim como a amplitude da perda de empregos também varia", adiantou.

Em 14 de abril passado, o FMI estimou que a economia da zona euro conheça uma recessão de 7,5% este ano, como resultado do que já batizou como "Grande Confinamento", devido à Covid-19.

Na cimeira de chefes de Estado e de Governo da UE celebrada na última quinta-feira, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, advertiu os líderes que, no pior cenário, a recessão pode ser ainda pior, nada menos do que o dobro do valor antecipado pelo FMI, ou seja, 15%, designadamente se a resposta europeia não for apropriada.

Relativamente ao plano de recuperação que o Conselho Europeu encarregou a Comissão de propor no início de maio, os dois comissários, embora muito pressionados pelos eurodeputados, escusaram-se a revelar detalhes do trabalho em curso, limitando-se a confirmar que o dinheiro do fundo de recuperação será distribuído aos Estados-membros tanto na forma de empréstimos como de subvenções. "Será um mix de ambos", disse Gentiloni.