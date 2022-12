Comité que investiga ataque ao Capitólio dos EUA terá última reunião na segunda-feira

© Mandel Ngan/AFP

O Comité que investiga o ataque ao Capitólio norte-americano realizará a sua reunião final na segunda-feira, encerrando uma investigação de um ano e meio com encaminhamentos criminais ao Departamento de Justiça.

O Comité, composto por sete Democratas e dois Republicanos, entrevistou mais de 1000 testemunhas, realizou quase uma dúzia de audiências e recolheu milhares de documentos enquanto trabalhava para criar um registo mais abrangente da insurreição de 06 de janeiro de 2021.

O presidente da comissão, o congressista Bennie Thompson, afirmou que serão feitos encaminhamentos criminais ao Departamento de Justiça recomendando processos, mas não revelou os alvos dos mesmos ou se o ex-presidente Donald Trump estaria entre eles.

O Comité concentrou-se diretamente em Trump e nos esforços do então presidente nas semanas anteriores ao ataque para reverter a sua derrota nas eleições de 2020, que deram a vitória ao Democrata Joe Biden.

Caberá aos procuradores federais decidir se darão seguimento a eventuais acusações.

Os congressistas sugeriram que as acusações contra Trump podem incluir conspiração para fraudar os Estados Unidos e obstrução de um processo oficial do Congresso.

As recomendações do Comité aumentariam a pressão política sobre o Departamento de Justiça enquanto investiga as ações de Trump.

Espera-se que a comissão divulgue na quarta-feira o seu relatório final, que pode incluir centenas de páginas de descobertas sobre o ataque e sobre os esforços de Trump para subverter a democracia no país.

Os membros do Comité irão rever os destaques das suas descobertas na reunião de segunda-feira.

No mês passado, o procurador-geral norte-americano, Merrick Garland, nomeou um conselheiro especial, Jack Smith, para supervisionar as investigações relacionadas a Trump, incluindo uma focada na insurreição e nas tentativas de anular os resultados eleitorais de 2020.

Bennie Thompson disse esta semana que o Comité também pode aprovar outros tipos de encaminhamentos, inclusive por violações de ética, má conduta legal e violações de financiamento de campanha.

Em 06 de janeiro de 2021, convocados por Donald Trump, milhares de norte-americanos dirigiram-se a Washington para protestar contra o resultado da eleição presidencial, que deu a vitória a Joe Biden.

Os invasores atacaram o Capitólio de forma caótica, depois de incitados num comício de Trump nas proximidades.

O ex-presidente Republicano, que havia instado os seus apoiantes a não aceitarem o resultado eleitoral, foi imediatamente alvo de um processo de 'impeachment' no Congresso, mas foi absolvido graças aos senadores do seu partido.