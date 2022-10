Como um e-mail errado fez nascer uma carta de demissão que não poupa Liz Truss

Suella Braverman © Paul Ellis/AFP

Um documento interno do ministério britânico do Interior, um e-mail enviado a partir de uma conta privada e uma carta de demissão que não poupa em críticas ao governo de Liz Truss. São estes os pontos principais da saída, esta quarta-feira, de Suella Braverman do cargo de ministra no governo de Londres.

Foi no Twitter que a agora ex-governante partilhou o documento em que assina a sua saída e, numa mistura de reconhecimento de responsabilidades e ataques ao cumprimento do programa eleitoral, deixa clara a sua posição.

"Hoje enviei um documento oficial, a partir do meu e-mail pessoal, a um colega parlamentar em que confio" com o objetivo de "angariar apoio à política governamental de migração". Esta ação, assinala a própria, "constitui uma quebra técnica das regras" do Executivo.

O documento era o rascunho de uma "declaração escrita ministerial" com publicação "iminente" e cujo conteúdo já tinha sido dado a conhecer aos deputados. "Ainda assim, o correto é que saia", reconhece.

Suella Braverman garante também ter "reportado rapidamente" o seu erro através dos canais oficiais e explica as razões da sua saída: "Como ministra do Interior, rejo-me pelos mais altos standards e a minha demissão é a coisa certa a fazer. A ação do Governo depende de que as pessoas aceitem a responsabilidade pelos seus erros."

Numa frase que está a ser vista no Reino Unido como um recado interno para Truss, Braverman assinala que "fingir que não cometemos erros, avançando como se ninguém conseguisse ver que o fizemos, e esperar que as coisas se resolvam como que por magia não é política séria. Eu errei; eu responsabilizo-me; eu demito-me".

As críticas internas ganham volume na segunda parte do documento, com a ministra demissionária a assinalar que são óbvios para todos os "tempos tumultuosos" que o Governo atravessa e que está "preocupada" com o rumo do Executivo.

"Não só quebramos promessas-chave feitas aos nossos eleitores, como estou seriamente preocupada com o compromisso deste Governo em honrar medidas do programa eleitoral, como reduzir os números gerais e parar a migração ilegal, em particular as perigosas travessias em pequenos barcos".

Braverman assinala ainda a "grande honra" por ter desempenhado um papel no Executivo, mas assinala que "até no pequeno período" em que esteve no Governo ficou "muito claro que ainda há muito a fazer para agir sobre as prioridades do povo britânico".

O lugar deixado vago já tem, entretanto, dono: é Grant Shapps o novo ministro do Interior.