Como uma cidade italiana parece estar a vencer a guerra contra a Covid-19

Os comboios deixaram de parar na estação de Codogno a 21 de fevereiro © Miguel Medina/AFP

Por Rui Polónio 19 Março, 2020 • 22:40

Codongo foi o epicentro do surto de Covid-19 que por estes dias assola o norte de Itália. Mas enquanto o novo coronavírus vai devastando a Lombardia, a pequena cidade, situada a 60 quilómetros de Milão, parece estar a vencer a batalha contra o vírus. Nos últimos dias os números têm vindo a abrandar.

"A situação, hoje, é positiva, sobretudo se comparada com o resto da Lombardia, da Itália ou mesmo da Europa, mas não podemos baixar a guarda. É uma guerra que podemos vencer, mas temos que permanecer alerta" diz o presidente da Câmara, Francesco Passerini, em declarações à TSF, garantindo que ainda é cedo para cantar vitória.

Pouco depois de se ter descoberto o primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus, foi decretada uma rigorosa quarentena. Lojas e serviços não essenciais encerrados, casamentos e funerais suspensos, ruas desertas, entradas e saídas da cidade bloqueadas. Os 16.000 habitantes de Codogno ficaram confinados dentro de casa.

"O momento mais caótico foi no início, porque nos deparámos com uma situação inédita no período pós segunda guerra mundial. Nunca na Europa se tinha imposto um estado quase marcial. Confinamento territorial, limitações à mobilidade de pessoas e mercadorias", lembra Passarini. Depois seguiram-se 30 dias que estão a abalar Codogno.

"O cordão de isolamento eliminou por completo os contactos sociais. Estamos a atravessar um período difícil, mas é a única fora para tentar conter a propagação deste vírus e tentar sair disto o mais depressa possível", explica. O autarca garante que "ainda está a ser duro, mas a população tem uma grande resposta os números dos últimos dias, uma redução muito grande de novos casos, incentivam-nos a continuar este caminho".

"Situação ainda requer muito cuidado"

No pico do surto chegaram surgir diariamente 35 novos casos, mas ao longo da última semana os números caíram a pique e a cidade é agora considerada um modelo a seguir na luta contra a Covid-19. Francesco Passerini explica à TSF que o mérito é dos moradores, que estão há quatro semanas em quarentena.

"A situação ainda requer muito cuidado. Estamos ainda em plena emergência. O sucesso desta batalha deve-se muito ao comportamento da população, à responsabilidade dos meus concidadãos", elogia Francesco Passerini. O isolamento, recorda, apesar de ser uma medida drástica, foi "absolutamente fundamental. Absolutamente. É a única forma. É o único modo. Temos que limitar os contactos sociais" diz lembrando que os pequenos gestos também contam: "Manter um metro de distância entre pessoas, evitar ajuntamentos de qualquer tipo, lavar bem as mãos, não levar as mãos à cara, são gestos fundamentais para vencer esta guerra."

Codogno pertence à província de Lodi. Zona em que, apesar dos contágios terem abrandado, os hospitais continuam à beira do colapso. "Estão sob uma grande pressão. Estão a trabalhar muito acima daquilo que é a capacidade. Conseguiram arranjar espaço onde quer que fosse para conseguir instalar mais camas. O número de pacientes, sobretudo os que necessitam de cuidados intensivos, é muito muito alto", conta Passerini que é também presidente da província.

Na província de Lodi, situada na região da Lombardia, há 1.445 pessoas infetados pelo novo coronavírus e foram registados 214 mortos. Até ao final da tarde de quarta-feira, a Covid-19 matou quase três mil pessoas e infetou 30 mil, em Itália. O autarca reconhece que esta é "uma corrida para tentar criar novas estruturas e instalar mais camas", novos locais que permitam "recuperar estas pessoas que precisam de tratamento, temos que tentar salvar todas as vidas."