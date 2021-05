Como vai ser a Eurovisão em tempos de pandemia? Conheça todas as regras

Organização está convicta de que o evento deste ano vai ser "pequeno mas ambicioso" e poderá decorrer com segurança.

O evento cultural mais popular da Europa não seria o mesmo sem público e, depois do cancelamento do ano passado, a Eurovisão deste ano vai acontecer em Roterdão, apesar de os Países Baixos estarem a enfrentar uma terceira vaga de Covid-19.

A organização está convicta de que o evento deste ano vai ser "pequeno mas ambicioso" e poderá decorrer com segurança, avança a BBC. Defende que trará esperança e marcará o início do tão esperado regresso dos eventos ao vivo na Europa.

Em Liverpool, no fim de semana passado, um festival piloto reuniu cerca de cinco mil pessoas, mas nos Países Baixos, atualmente, a pandemia encontra-se numa fase muito mais grave, com os jovens a representarem a maior subida no número de internamentos. Perante este cenário, alguns epidemiologistas argumentam que é irresponsável receber pessoas que viajam de toda a Europa.

Quem pode assistir à Eurovisão ao vivo e como?

Os intérpretes e as respetivas delegações vão participar com um máximo de 3500 espectadores no público para cada atuação. Se ainda não tem bilhete, já não vai a tempo. Os ingressos só estão disponíveis para quem comprou para o espetáculo de 2020 e não vão estar à venda para o público em geral.

Além do bilhete, para entrar no recinto todos os espectadores terão de apresentar um teste à Covid-19 negativo que não pode ter mais de 24 horas. Já as delegações vão ter de permanecer numa "bolha", só saindo do hotel para ensaios no recinto, atuações ao vivo e outras atividades relacionadas com o programa do evento.

Os artistas já foram informados de que poderão dar passeios, desde que evitem multidões e cumpram as regras de prevenção da Covid-19.

Atualmente, qualquer pessoa que se desloque aos Países Baixos proveniente do estrangeiro é convidada a fazer quarentena cinco dias antes do voo, bem como a apresentar um teste negativo antes de entrar no avião.

O que acontece se for detetado um caso de Covid?

Todos os que vão trabalhar na Eurovisão - incluindo artistas e jornalistas - vão ser submetidos a testes regulares e, se alguém apanhar o vírus, vai entrar em vigor um "protocolo de isolamento". Se o caso positivo for entre algum dos artistas será utilizada uma gravação feita previamente.

Quais são as regras para os fãs eurovisivos dentro do recinto?

A Arena Ahoy Rotterdam terá ocupada apenas cerca de 20% da sua capacidade e os espectadores vão poder assistir a seis ensaios e três espetáculos ao vivo: duas meias-finais, nos dias 18 e 20 de maio, e a grande final, no dia 22 de maio.

Espera-se que existam círculos no chão a delimitar os lugares, mas os detalhes exatos ainda estão a ser discutidos. Enquanto se deslocarem, as pessoas terão de usar máscaras, mas não será necessário quando já estiverem nos seus lugares.