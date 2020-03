Companhias aéreas podem perder até 101 mil milhões devido ao coronavírus

Devido ao coronavírus, as perspetivas do setor mudaram radicalmente em pouco mais de dois meses © DR

As companhias aéreas mundiais podem registar perdas de receitas até 113 mil milhões de dólares (101,1 mil milhões de euros) devido ao impacto da epidemia do novo coronavírus, estimou esta quinta-feira a Associação Internacional de Transporte Aéreo.

"A situação que resulta do Covid-19 não tem quase precedentes", sublinhou o diretor-geral da IATA, Alexandre de Juniac, num comunicado publicado esta quinta-feira na sequência de uma reunião em Singapura.

"Em pouco mais de dois meses, as perspetivas do setor na maioria das regiões do mundo ficaram radicalmente sombrias", observou.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.200 mortos e infetou mais de 95 mil pessoas em todo o país, incluindo seis em Portugal.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".

