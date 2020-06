Comunidade portuguesa na África do Sul em dificuldades e a passar fome devido à pandemia

"As restrições ainda são muitas: não pode haver ajuntamentos, muitos negócios estão fechados, não há festas" © AFP

Por Cristina Lai Men* 09 Junho, 2020 • 08:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A África do Sul está em dificuldades com a chegada da pandemia de Covid-19, e a comunidade portuguesa saiu fragilizada. Vasco Pinto de Abreu, conselheiro das comunidades portuguesas, relata à TSF que estes seriam dias de festa para a comunidade portuguesa no país africano. As comemorações deste ano do Dia de Portugal incluiriam a viagem do Presidente da República até à África do Sul, depois das celebrações na Madeira, mas as celebrações tiveram de ser alteradas.

Vasco Pinto de Abreu, conselheiro das comunidades portuguesas em Joanesburgo, admite mesmo que a situação é grave e que há portugueses a passar fome: "Algumas organizações portuguesas andam a distribuir bens alimentares e de primeira necessidade às famílias mais carenciadas. As dificuldades são muitas, há grandes diferenças sociais e já havia pessoas a passar fome."

Vasco Pinto de Abreu, ouvido pela jornalista Cristina Lai Men, fala mesmo de uma situação de "fome". 00:00 00:00

Organizações ligadas à comunidade portuguesa têm estado "a fazer o seu trabalho", mas, entre os mais desfavorecidos, "a situação económica já não era famosa antes da chegada da pandemia, e agora agravou-se". Vasco Pinto de Abreu elenca: "Os nossos comerciantes, os nossos portugueses que têm pequenos negócios como restaurantes ainda não puderam reabrir. Há um lar de idosos que também está a passar por muitas dificuldades."

O Governo português estará, por esta altura, a preparar uma ajuda especial aos portugueses residentes nos vários países da diáspora. "Eu sei que a secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas está a preparar um plano de apoio a essas associações da comunidade espalhada pelo mundo. Em contacto com os meus colegas do Brasil, dos Estados Unidos, da Venezuela, de França, noto que há muitas organizações a passar dificuldades."

Ouça o apelo de Vasco Pinto de Abreu. 00:00 00:00

O conselheiro das comunidades portuguesas em Joanesburgo deixa um apelo ao Executivo: "Espero que a ajuda venha rapidamente, senão várias associações, clubes e lares de idosos correm o risco de se extinguir."

As comemorações do 10 de junho, que costumavam prolongar-se por três semanas, vão este ano ser feitas em casa e sem festas, numa altura em que a pandemia na África do Sul ainda é muita acentuada. "Estamos num estágio mais atrasado do que em Portugal. Ainda não chegou o pico da pandemia e já tivemos uma quarentena muito dura de 30 dias. Depois foi estendida por mais 15 dias, agora baixámos para o estágio III, mas as restrições ainda são muitas: não pode haver ajuntamentos, muitos negócios estão fechados, não há festas, estão totalmente proibidas, com direito a processo criminal..."

O conselheiro das comunidades portuguesas explica por que o 10 de junho terá de ser passado sem festas. 00:00 00:00

* e Catarina Maldonado Vasconcelos

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19