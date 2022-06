Comunidades lusas no Reino Unido vão questionar Marcelo sobre demora na atribuição de vistos

As cerimónias do 10 de Junho já terminaram em Braga © Gonçalo Delgado/Global Imagens

As cerimónias do 10 de Junho já terminaram em Braga e, esta sexta-feira à tarde, o Presidente da República segue viagem para Londres, onde tem encontro marcado com a comunidade portuguesa. O conselheiro das comunidades no Reino Unido, António Cunha, quer colocar várias questões ao chefe de Estado. Uma delas é a demora na atribuição de vistos.

"Tendo o cartão de cidadão e o passaporte, não consigo perceber como é que se demora tanto tempo a passar vistos às pessoas que querem ir a Portugal. Tenho recebido queixas enormes de que demora muito tempo a definir, explicar e aceitar o visto e não só. Também quero perguntar o que significam os apoios para regressar a Portugal. Há empresários que regressaram a Portugal e estão há meses à espera de apoios e de aprovação dos projetos", explicou à TSF António Cunha.

Ouça as declarações do conselheiro das comunidades portuguesas no Reino Unido à TSF

O conselheiro das comunidades portuguesas no Reino Unido considera que os emigrantes são tratados como portugueses de segunda. Um lamento que vai transmitir a Marcelo Rebelo de Sousa quando se reunirem esta tarde.

"Para votar é preciso mandar uma cópia do cartão de cidadão. Essas 500 mil pessoas têm fotocopiadora em casa ou vão ter de pagar para tirar uma fotocópia ao cartão de cidadão e mandar? Haja alguém que me prove que não somos portugueses de segunda", acrescentou o conselheiro das comunidades no Reino Unido.