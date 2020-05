Confinamento durante pandemia fez aumentar casos de violência doméstica na Europa

Londres © AFP

O número de casos de violência doméstica durante o confinamento imposto pela pandemia da Covid-19 aumentou até 60%, alertou esta quinta-feira o departamento europeu da Organização Mundial de Saúde, manifestando "profunda preocupação".

O diretor para a região europeia, Hans Kluge, afirmou em conferência de imprensa virtual que em países como a Bélgica, Bulgária, França, Irlanda, Federação Russa, Espanha e Reino Unido aumentaram os casos de "violência interpessoal" entre parceiros íntimos e contra crianças.

Hans Kluge indicou que o número de chamadas de mulheres vítimas de violência doméstica teve aumentos até 60% nos países europeus e as denúncias online aumentaram até cinco vezes durante o mês de abril por comparação com os números do mesmo período do ano passado.

