Confirmada quinta morte por Covid-19 em Espanha

A quarta vítima deu entrada no domingo com uma pneumonia num hospital de Saragoça © EPA

Por Lusa 06 Março, 2020 • 10:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um homem de 87 anos que deu entrada no domingo com uma pneumonia num hospital de Saragoça é a quinta vítima mortal em Espanha do novo coronavírus, anunciou o departamento de Saúde do Governo regional de Aragão. É a segunda morte anunciada esta sexta-feira, depois de se ter sabido do falecimento de um homem de 76 anos num lar de terceira idade de Valdemoro, nos arredores de Madrid.

Os casos do novo coronavírus tinham subido para 234 em Espanha na quinta-feira a meio do dia, mas entretanto já foram revelados novos infetados que irão atualizar os números que são revelados diariamente ao fim da manhã pelas autoridades sanitárias espanholas.

O ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, assegurou na quinta-feira que o país é "capaz" de conter o vírus e por isso não havia a necessidade de mudar da atual fase de "contenção".

Dos 234 casos anunciados na quinta-feira, mais 41 do que no dia anterior, 12 foram registados na Andaluzia, um em Aragão, cinco nas Astúrias, seis nas Baleares, oito nas Canárias, 10 na Cantábria, 13 em Castela-Mancha, 11 em Castela e Leão, 24 na Catalunha, 19 na Comunidade Valenciana, seis na Estremadura, um na Galiza, 90 em Madrid, três em Navarra, 17 no País Basco e 11 em La Rioja.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O COVID-19