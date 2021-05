Confrontos com deputados da extrema-direira suspende sessão da Assembleia de Ceuta

© EPA

Por Lusa 27 Maio, 2021 • 21:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A sessão plenária hoje, na Assembleia de Ceuta, ficou suspensa temporariamente, após insultos e confrontos envolvendo três dos quatro deputados do partido de extrema-direita espanhol Vox.

A tensão na sessão plenária começou logo a seguir à primeira intervenção do porta-voz da Vox, Carlos Verdejo, que lamentou que a sessão se realizasse "como se nada tivesse acontecido", em vez de se ter convocado uma sessão extraordinária, para abordar a "invasão" da cidade por milhares de imigrantes na semana passada.

O Presidente da cidade autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, disse que Verdejo esteva "desaparecido num dos momentos mais delicados para Ceuta" e acusou o porta-voz de "incendiar" a cidade com o seu populismo.

A porta-voz do Movimento pela Dignidade e Cidadania (MDC), Fatima Hamed, também criticou a atitude da Vox, ao afirmar que o partido era "uma vergonha nacional".

Hamed também insultou Carlos Verdejo e acusou o porta-voz de não ter desempenhado o papel que lhe competia na crise migratória.

Na resposta, Carlos Verdejo dirigiu-se a Fatima Hamed e disse que o seu partido "nunca terá um deputado em Madrid, mas talvez no reino de Marrocos".

Depois desta intervenção, a sessão teve de ser suspensa temporariamente, uma vez que vários ministros começaram a acusar Carlos Verdejo de ser "fascista" e "traidor", insistindo que o membro da Vox pedisse desculpa pelo comentário.

Jesús Vivas pediu "calma" aos deputados, apesar do líder da coligação de esquerda Caballas, Mohamed Ali, ter continuado a enfrentar o porta-voz da Vox, juntamente com o membro do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), Eloy Verdugo.

O Presidente da Assembleia de Ceuta, no decurso da sessão plenária, elogiou a gestão e intervenção do Governo espanhol, visto que a "invasão" foi travada e disse que, caso contrário, teriam entrado mais de 15.000 pessoas.

A Assembleia de Ceuta é formada pelo Partido Popular (que governa com nove lugares), PSOE (sete), Vox (quatro), MDC (dois) e Caballas (um), assim como por dois deputados não-inscritos que decidiram desfiliar-se da Vox.