Confrontos em Londres fazem pelo menos 15 feridos

Por TSF 13 Junho, 2020 • 21:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O centro de Londres foi, este sábado, palco de violentos confrontos entre manifestantes contra o racismo e elementos da extrema-direita.

Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas nos confrontos, incluindo dois polícias, tendo seis delas recebido assistência hospitalar.

Os confrontos começaram pela manhã. Elementos da extrema-direita, oriundos de várias zonas do Reino Unido, concentraram-se na Praça do Parlamento, em Londres, com o objetivo de proteger proteger as estátuas do centro de Londres segundo avançou a organização da manifestação.

Para outra zona da cidade estava marcada uma manifestação contra o racismo mas, por receio de problemas, o protesto foi cancelado. Ainda assim, pequenos grupos juntaram-se em vários pontos da cidade e que acabaram por se envolver em confrontos com elementos da direita radical.

A policia que se encontrava no local também foi alvo de ataques de vários manifestantes. Em Trafalgar Square, no centro da capital, foi mesmo usado gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes.

Segundo apurou a TSF no local, a Scotland Yard tinha informações que indicavam que alguns elementos destes grupos estariam armados.

Com o fim das manifestações, as autoridades escoltaram os manifestantes até duas estações de comboio mas pelo caminho também houve problemas.

Este foi o segundo fim de semana consecutivo em que a capital britânica foi alvo de confrontos relacionados com a morte de George Floyd nos EUA.