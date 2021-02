Confrontos entre manifestantes e polícia em Barcelona após detenção de rapper

Por TSF 17 Fevereiro, 2021 • 19:54 Partilhar este artigo Facebook

As ruas da cidade de Barcelona são, esta quarta-feira, palco de confrontos violentos entre a polícia e manifestantes que protestam contra a detenção do rapper catalão Pablo Hasel, condenado a nove meses de prisão por mensagens enviadas na rede social Twitter em que fazia a glorificação do terrorismo e injuriava a monarquia.

No Twitter, os Mossos d'Esquadra dão conta de "graves incidentes pela segunda noite consecutiva em Barcelona com barricadas com chamas" no Passeig de Gràcia e na Gran Via e denunciam também "atos de vandalismo em Girona", pedindo às pessoas que não se aproximem de zonas de conflito.

A polícia pede também especial cuidado a quem circule na zona dos Jardinets de Gràcia e fala mesmo em "saques a lojas e queima de veículos".

O jornal La Vanguardia adianta que o foco principal dos protestos é a plaza de Urquinaona, mas há manifestantes espalhados pelas ruas adjacentes. Há registo do uso de balas de foam por parte das autoridades.

Noutra cidade, em Girona, os manifestantes queimaram caixotes com papel na Plaza Mercadal. Já em Tarragona, cortaram um troço da A-7 em direção a Valência.

Mais de 30 feridos na última noite. Manifestante perdeu um olho

Na última noite, quinze pessoas foram detidas e mais de 30 ficaram feridas, revelaram hoje as autoridades regionais desta comunidade autónoma espanhola.

Uma das jovens que ficou ferida nos protestos da última noite perdeu um olho, confirmaram fontes hospitalares aos meios de comunicação espanhóis. A manifestante, internada no Hospital Clínic de Barcelona, sofre uma rutura do globo ocular e está em estado grave, mas não corre perigo.

Na capital da Catalunha (nordeste de Espanha), Barcelona, manifestantes encapuzados queimaram caixotes do lixo e atiraram objetos à polícia, tendo o mesmo tipo de protesto sido repetidos em Lleida, a cidade natal do músico e local onde tinha sido preso.

Pablo Hasél tornou-se um símbolo da liberdade de expressão em Espanha, depois de ter sido condenado por 'tweets' em que insultava as forças de ordem espanholas e atacavam a monarquia.

Na segunda-feira de manhã tinha-se barricado na Universidade de Lérida com um grupo de apoiantes, mas a polícia catalã fez uma intervenção na terça-feira para desalojar os barricados e levar Hasél para a prisão.

Os factos pelos quais o 'rapper' foi condenado remontam a 2014 e 2016, quando publicou uma canção no YouTube e dezenas de mensagens no Twitter, acusando as forças da ordem espanholas de tortura e homicídios.

Numa das mensagens, escreveu, ao lado de uma fotografia de Victoria Gómez, membro dos Grupos de Resistência Antifascista Primeiro de Outubro (GRAPO), uma organização considerada terrorista: "As manifestações são necessárias, mas não suficientes, apoiemos aqueles que foram mais longe".

Hasél também acusou o rei emérito Juan Carlos e o filho, o rei Felipe VI, de vários crimes, incluindo homicídio e desvio de fundos.

Na segunda-feira, o executivo espanhol prometeu "uma reforma" legislativa para que os "excessos verbais cometidos no âmbito de manifestações artísticas, culturais ou intelectuais" não sejam punidos criminalmente.