Congresso confirma Joe Biden como próximo Presidente dos EUA

© Olivier Douliery/AFP

Por Rita Carvalho Pereira 07 Janeiro, 2021 • 08:45

O Congresso norte-americano confirmou, esta quinta-feira, Joe Biden e Kamala Harris como vencedores do voto do Colégio Eleitoral, derrotando Donald Trump e Mike Pence.

O democrata Joe Biden contabilizou, no total, 306 votos (quando eram necessários 270 para a vitória), enquanto o republicano Donald Trump se ficou apenas pelos 232.

O Senado rejeitou as objeções dos republicanos para inviabilizar os votos eleitorais dos estados da Geórgia, Pensilvânia, Arizona, Nevada e Michigan.

Isto acontece horas depois de o Capitólio ter sido invadido por apoiantes de Donald Trump.

Apoiantes do Presidente cessante dos EUA, Donald Trump, entraram em confronto com as autoridades e invadiram o Capitólio, em Washington, na quarta-feira, enquanto os membros do Congresso estavam reunidos para formalizar a vitória do Presidente eleito, Joe Biden, nas eleições de novembro.

A sessão de ratificação dos votos das eleições presidenciais dos EUA foi interrompida devido aos distúrbios provocados pelos manifestantes pró-Trump no Capitólio, e as autoridades de Washington D.C. decretaram o recolher obrigatório entre as 18h00 e as 6h00 locais (entre as 23h00 e as 11h00 em Lisboa).

O debate no Senado foi retomado pelas 20h00 (1h00 em Lisboa).

A polícia usou armas de fogo para proteger congressistas e pelo menos quatro pessoas morreram, na sequência da invasão do Capitólio.

Quatro horas após o início dos incidentes, as autoridades declararam que o edifício do Capitólio estava em segurança.