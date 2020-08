Conselheira de Trump Kellyanne Conway abandona a Casa Branca

© AFP

A poucas horas do início da convenção do Partido Republicano dos Estados Unidos da América, uma das principais conselheiras de Donald Trump, Kellyanne Conway, anuncia que vai deixar a Casa Branca.

Conway foi a responsável pela campanha que, há quatro anos, conduziu Donald Trump à presidência dos EUA. A conselheira de 53 anos ficou conhecida pela troca de palavras, sempre acesa e polémica, com os jornalistas que seguem Trump.

Ao lado do presidente norte-americano desde o primeiro dia, Kellyanne Conway explicou que se afasta para se concentrar nos quatro filhos. "Menos drama, mais mama" foram os argumentos de Kellyanne, que é casada com um crítico feroz de Donald Trump. O marido, George, anunciou que também se vai afastar da politica ativa.

Kellyanne Conway devia discursar esta semana, na Convenção do Partido Republicano, em Charlotte, na Carolina do Norte, onde os delegados do Partido Republicano vão escolher Donald Trump como candidato às eleições presidenciais de novembro. Com esta demissão, não se sabe se esses planos se vão manter.