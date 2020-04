Conselheiro de Estado francês prevê 10 a 15 mil contaminações por dia após confinamento

O Presidente já tinha declarado que perto de um quarto dos franceses continuarão de quarentena © Jonathan Belland/EPA

Por Lígia Anjos 15 Abril, 2020 • 22:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente francês Emmanuel Macron anunciou esta segunda-feira, dia 13 de abril, o objetivo de manter a quarentena reforçada até dia 11 de maio.

Esta quarta-feira, a Câmara Alta do Parlamento francês convidou Jean-François Delfraissy, presidente do Conselho Científico francês, guia do Estado no combate contra o novo coronavírus, para abordar diferentes implicações quanto ao levantamento das restrições de confinamento social.

Apesar de ser esperado um abrandamento da propagação da epidemia, resultado do confinamento, o conselheiro científico, Jean-François Delfraissy, apontou estimações teóricas estabelecidas a partir do número de entradas em reanimação que preveem "dez a 15 mil novas contaminações" por dia, a partir de meados ou finais do próximo mês de maio.

"Não sabemos se as pessoas que já foram contaminadas estão verdadeiramente protegidas", salientou o professor, "questionamo-nos se uma pessoa positiva à Covid-19 estará depois protegida contra o vírus. No final de contas não sabemos se estes anticorpos formam uma proteção".

Perante a Câmara Alta do Parlamento, Delfraissy reiterou o que o Presidente já tinha declarado que perto de um quarto dos franceses, considerados mais frágeis, continuarão de quarentena, "não é uma novidade, estas pessoas permanecerão confinadas. Em que condições e por quanto tempo? Não sei... aguardando que encontremos um tratamento preventivo".

Este quarto da população, composto por 18 milhões de pessoas, "é constituído por pessoas de mais de 65-70 anos, assim como todos portadores de patologias a risco, como problemas respiratórios ou cardíacos, hipertensão ou obesidade".

Jean-François Delfraissy sublinhou ainda o facto da data estabelecida por Emmanuel Macron ser um objetivo, antes de ser uma certeza. "Quero ser claro: se não estivermos preparados, se não tivermos os nossos pré-requisitos, teremos de continuar confinados", declarou, acrescentando também que "se tivermos de adiar alguns dias porque não estamos prontos, adiaremos alguns dias".

Acresce às preocupações do conselheiro do Eliseu a situação de um milhão de pessoas que vive em França na maior das precariedades, entre os quais sem-abrigo e migrantes, sobre os quais o Estado tem "muitos poucos dados" acerca do nível de contaminação.