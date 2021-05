Conselho da União Europeia quer relançar já setor do turismo afetado pela Covid

Siza Vieira salientou que as conclusões "constituem um sinal claro do nosso empenho no relançamento do turismo europeu" © Rodrigo Antunes/Lusa

O Conselho da União Europeia (UE), sob presidência portuguesa, adotou esta quinta-feira recomendações para o relançamento, inclusive já para este verão, do setor do turismo, particularmente afetado pela pandemia da Covid-19.

O setor do turismo foi "o mais atingido pela pandemia de Covid-19", disse, me comunicado, o ministro da Economia português, Pedro Siza Vieira, que presidiu à reunião do Conselho da UE.

As conclusões desta quinta-feira, salientou ainda Siza Vieira, "constituem um sinal claro do nosso empenho no relançamento do turismo europeu".

"O turismo é uma atividade muitíssimo importante para o desenvolvimento sustentável das nossas regiões a nível económico, social e ambiental, e contribui significativamente para a preservação e a promoção dos valores e do património cultural europeus", acrescentou ainda o ministro.

O Conselho da UE adotou hoje conclusões em que define a sua visão para um setor do turismo na Europa que seja sustentável e resiliente do ponto de vista económico, ambiental e social.

Com os preparativos para a época turística de verão em pleno andamento, o Conselho insta a UE e os seus Estados-membros a avançarem no sentido de darem uma resposta coletiva e bem coordenada à atual pandemia, nomeadamente através do apoio ao desenvolvimento de normas voluntárias para protocolos de saúde e segurança aplicáveis por parte dos serviços e dos estabelecimentos turísticos.

Uma das medidas que contribuirá para o relançamento do turismo é o certificado digital Covid-19 da UE, que deverá estar plenamente operacional em 01 de julho, permitindo a circulação de pessoas vacinadas, imunizadas ou que tenham um teste da Covid-19 negativo.

Os ministros apelam ainda aos Estados-membros e à Comissão Europeia para que apresentem, até ao final de 2021, uma agenda europeia para o turismo 2030/2050, concebida em conjunto, com vista a apoiar as transições ecológica e digital do ecossistema do turismo, e a reforçar a sua competitividade.

Segundo dados de Bruxelas, com a pandemia, as receitas de alguns subsetores diminuíram até 80% do valor líquido e cerca de 11 milhões de empregos no setor turístico da UE foram já afetados em 2020.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 3 500 321 mortos no mundo, resultantes de mais de 168,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.