Conselho de Estado de França ordena acesso a templos e locais de culto

O chefe de Governo francês tinha anunciado que era apenas permitido realizar funerais © Mohamed Messara/EPA

Por Lusa 19 Maio, 2020 • 01:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Conselho de Estado de França ordenou esta segunda-feira ao Governo que levante a proibição de utilização de templos religiosos e locais de culto, após ter considerado "desproporcionada" a medida implementada em março devido à pandemia de Covid-19.

A instância máxima administrativa do país respondeu assim de forma positiva à petição criada por várias associações e cidadãos contra a decisão do primeiro-ministro, Édouard Philippe, em manter encerrados aqueles espaços durante fim do confinamento, processo iniciado há uma semana em França.

O chefe de Governo francês tinha anunciado que era apenas permitido realizar funerais, com estas cerimónias a estarem limitadas a 20 pessoas.

O Conselho de Estado deu ao Governo oito dias para alterar a medida que considera "desproporcionada" para assegurar a preservação da saúde pública e que esta constitui um atentado à liberdade religiosa no país.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 315 mil mortos e infetou mais de 4,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 1,7 milhões de doentes foram considerados curados. Os Estados Unidos são o país com mais mortos (89 564) e mais casos de infeção confirmados (quase 1,5 milhões).

Seguem-se o Reino Unido (34 796 mortos, mais de 246 mil casos), Itália (32 007 mortos, quase 226 mil casos), França (28 108 mortos, cerca de 180 mil casos) e Espanha (27 709 mortos, mais de 231 600 casos).

Em Portugal, morreram 1231 pessoas das 29 209 confirmadas como infetadas, e há 6430 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.