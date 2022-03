A guerra na Europa e o pulsar do conflito na Ucrânia, todos os dias, na Manhã TSF © CHRISTIAN BRUNA / EPA

Estreia esta sexta-feira, o programa Conselho de Guerra. Todos os dias, depois das 9h30, reportagens, entrevistas, análise com especialistas, as crónicas do enviado especial Pedro Cruz e as respostas à emergência humanitária têm lugar no Conselho de Guerra.

Ouça aqui a estreia do Conselho de Guerra, com Ricardo Alexandre 00:00 00:00

A guerra na Europa e o pulsar do conflito na Ucrânia, na Manhã TSF.