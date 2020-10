Conselho de Ministros aprova estado de emergência em Madrid

© Oscar del Pozo/AFP

Por Carolina Rico 09 Outubro, 2020 • 13:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Conselho de Ministros extraordinário do governo espanhol decidiu declarar o estado de emergência em Madrid, na sequência do grande aumento de infeções pelo novo coronavírus.

Segundo o El País, a capital espanhola vai ficar em estado de emergência durante 15 dias, o máximo permitido pela Constituição espanhola.

A reunião governamental convocada pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez ocorre um dia depois de o Tribunal Superior de Justiça de Madrid ter rejeitado as medidas impostas pelo Governo central.

As medidas a implementar serão as mesmas que foram chumbadas esta quinta-feira, apenas muda o marco jurídico que as suporta: a partir de agora são sustentadas pelo estado de emergência.

A principal passa pela restrição da movimentação de pessoas na capital de Espanha, numa altura em que o país se prepara para um fim de semana prolongado, que termina com o feriado de segunda-feira, comemorativo do dia nacional de Espanha.

Durante a próxima quinzena, os madrilenos não poderão sair do município em que vivem, exceto para ir trabalhar ou em situações excecionais desde que justificadas.

Esta quinta-feira, o líder do partido populista espanhol de extrema-direita Vox, Santiago Abascal, anunciou que convocaria "uma nova marcha pela liberdade" na próxima segunda-feira se o Governo decretasse o estado de emergência em Madrid.

Espanha registou na quinta-feira 12.423 novos casos de Covid-19, um quarto dos quais em Madrid, elevando para 848.324 o número total de infetados no país desde o início da pandemia.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS