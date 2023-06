Conselho de Segurança da ONU encerra missão no Mali após 10 anos

O país africano considera que a Minusma "se tornou parte do problema" e que o Estado está pior agora do que há dez anos © Souleymane Ag Anara/AFP (arquivo)

Por Lusa 30 Junho, 2023 • 17:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou esta sexta-feira o fim do mandato da sua missão no Mali a partir de 30 de junho e a sua retirada do país após dez anos de serviço.

A resolução - redigida pela França - foi adotada de forma unânime com 15 votos favoráveis de todos os Estados-membros que integram o Conselho de Segurança, após o Governo do Mali ter pedido explicitamente a retirada "imediata" da missão do país, que conta atualmente com mais de 17 mil membros e é uma das maiores do mundo.

Além de encerrar o mandato da Missão Multidimensional Integrada de Estabilização das Nações Unidas no Mali (Minusma) a partir de 30 de junho, a resolução agora aprovada determina que a missão inicie imediatamente em 1 de julho a transferência das suas tarefas e a retirada ordenada e segura do seu pessoal, cessando as suas operações, com o objetivo de concluir este processo até 31 de dezembro deste ano.

O prazo de retirada de seis meses é o dobro do que o Governo do Mali pedia, mas é menor do que o prazo que os especialistas da ONU consideram realista para conseguir tirar do país todos os militares envolvidos.

A resolução aprovada inclui a necessidade do Governo do Mali garantir a segurança dos membros da Minusma neste período de transição, bem como a sua liberdade de circulação, apesar de nos últimos dias terem sido reportadas situações de assédio contra alguns dos militares, segundo denunciaram os Estados Unidos da América.

Ainda segundo a resolução, os bens - viaturas, armas pesadas, entre outros - devem ser repatriados de forma ordenada pela Minusma e o Governo do Mali deve colaborar no seu desmantelamento, evitando que caiam nas mãos de outros atores que operam no país.

Após a votação, vários membros do Conselho reconheceram os sérios riscos que a partida da Minusma representa para a segurança e a situação humanitária no Mali e na região mais ampla da África Ocidental e do Sahel.

"Embora lamentemos profundamente a decisão do Governo de transição de abandonar a Missão e os danos que isso trará ao povo do Mali, votamos a favor desta resolução, pois estamos satisfeitos com o plano de retirada que este Conselho acaba de adotar", disse a delegação norte-americana.

"A comunidade internacional continuará a monitorizar a situação dos direitos humanos no Mali e a denunciar violações e abusos. Embora esta resolução marque o fim da Minusma, o compromisso dos Estados Unidos com o povo do Mali permanece forte e duradouro", acrescentou.

Em 16 de junho, o Governo do Mali apanhou os membros do Conselho de surpresa ao exigir a retirada "imediata" da missão de paz no país, numa reunião em que se debatia precisamente a renovação do seu mandato.

Na ocasião, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Mali, Abdoulaye Diop, avaliou que a Minusma "se tornou parte do problema" do país e que tem despertado "grande desconfiança" entre a população e o Governo.

De acordo com o ministro, a situação no país em 2023 é pior do que há dez anos - quando a Minusma foi implementada - o que demonstra o "fracasso" da missão.

Desde o ano passado, no entanto, as autoridades malianas vêm restringindo a liberdade de movimento da missão e opondo-se aos seus relatórios sobre direitos humanos.

As relações tensas entre o Governo e a missão, juntamente com o destacamento de mercenários russos do grupo Wagner no Mali desde o final de 2021, já haviam feito com que vários países contribuintes de tropas se retirassem da Minusma.

A Minusma foi uma das missões mais mortíferas implantadas em todo o mundo nesta década, com 304 vítimas mortais em ações violentas, quase todas em ataques de grupos extremistas presentes em várias regiões do Mali.

O Governo que pede a retirada da Minusma é uma junta militar que derrubou o executivo anterior de Ibrahim Boubacar Keita, que havia solicitado a implantação do Minusma.

A junta militar de Bamaco chegou ao poder com um discurso marcadamente antiocidental, que se materializou primeiro na retirada abrupta das forças francesas, e depois na exigência da saída da Minusma.

Ao mesmo tempo, levou ao destacamento no país da força de mercenários russos Wagner, cujas atividades no Mali são realizadas com pouca transparência.