Conselho do Texas retira recomendação de perdão por tráfico de droga a George Floyd

George Floyd cresceu e foi sepultado em Houston

Um conselho do Texas que apoio por unanimidade um perdão póstumo para George Floyd, por uma detenção por tráfico de droga em 2004 em Houston, recuou esta sexta-feira na sua decisão, dizendo que foram encontrados "erros de procedimento" na recomendação.

A reversão incomum foi comunicada pelo gabinete do governador texano, Greg Abbott, dois dias antes do Natal, época em que normalmente distribui os seus perdões anuais.

O endosso retirado foi recebido com indignação por uma advogada que apresentou o pedido de perdão para George Floyd.

O afro-americano passou grande parte da sua vida em Houston antes de morrer por asfixia por um polícia de Minneapolis, que manteve o joelho sobre o seu pescoço.

Allison Mathis, uma advogada de Houston, acusou o governador de fazer política antes das eleições primárias do Partido Republicano no Texas, em março do próximo ano, enquanto enfrenta adversários da ala de extrema-direita.

O nome de Floyd foi retirado em conjunto com outras duas dúzias de recomendações de clemência que foram submetidas pelo Conselho Estadual de Perdão e Condicional do Texas.

Numa carta datada de 16 de dezembro, mas não divulgada até agora, o Conselho disse ao governador que havia identificado "desvios inexplicáveis" no seu processo de concessão de indultos e era necessário reconsiderar mais de um terço das 67 recomendações de perdão.

Em outubro, o Conselho Estadual de Perdão e Condicional do Texas recomendou por unanimidade que George Floyd se tornasse na segunda pessoa daquele estado, desde 2010, a receber um perdão póstumo do governador.

"Como resultado da retirada da recomendação sobre George Floyd, o governador Abbott não teve a oportunidade de considerá-la", disse a porta-voz do governador texano, Renae Eze, citada em comunicado.

Allison Mathis chamou à reversão de última hora uma "farsa ridícula", afirmando que o Conselho não a informou sobre quaisquer problemas antes do anúncio do gabinete do governador.

"É muito difícil dizerem agora que não está conformidade, depois de o Conselho ter votado", apontou.

George Floyd cresceu e foi sepultado em Houston. Em julho, o ex-polícia Derek Chauvin, de Minneapolis, foi condenado a 22 anos e meio de prisão pelo assassínio do afro-americano, o que levou a uma discussão nacional nos Estados Unidos sobre o racismo e as forças policiais.

Os perdões restauram os direitos dos condenados e os perdoam aos olhos da lei.

No caso de George Floyd, a sua família e amigos disseram que um perdão póstumo no Texas mostraria um compromisso com a responsabilidade.

Em fevereiro de 2004, George Floyd foi preso em Houston por ter vendido 10 dólares de 'crack' e, mais tarde, confessou-se culpado por tráfico de droga e cumpriu 10 meses de prisão.