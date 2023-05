Conselho eleitoral turco confirma segunda volta das eleições a 28 de maio

© Ozan Kose/AFP

O presidente do Supremo Conselho Eleitoral da Turquia, Ahmet Yener, confirmou esta segunda-feira que as eleições presidenciais do país terão de ser decididas numa segunda volta a 28 de maio, entre Recep Tayyip Erdoğan e Kemal Kılıçdaroğlu.

"As urnas no país foram abertas a 100%, a taxa de participação foi de 88,92% no país e de 52,69% no estrangeiro", anunciou ao país.

Os resultados finais na Turquia dão a Erdogan uma percentagem de votação de 49,50%, abaixo da maioria necessária para a eleição à primeira volta, contra 44,89% de Kılıçdaroğlu.

O terceiro classificado destas eleições foi Sinan Oğan, que reuniu 5,17% dos votos, relegando para o último lugar Muharrem İnce, com uma votação de apenas 0,44%.