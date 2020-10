Conselho Europeu diz-se "unido" para enfrentar segunda vaga "brutal"

Charles Michel é o presidente do Conselho Europeu © Julien Behal/AFP

O presidente do Conselho Europeu garantiu esta quinta-feira, no final de uma videoconferência entre os líderes da União Europeia, que os 27 estão "unidos" para enfrentar a "luta difícil" contra a segunda vaga da Covid-19, que classificou como "brutal".

"A principal mensagem política que quero passar é a seguinte: estamos unidos, porque estamos no mesmo barco. É uma luta difícil. É uma crise grave. Trata-se de uma segunda vaga que nos põe a todos à prova", declarou Charles Michel, numa conferência de imprensa conjunta em Bruxelas com a presidente da Comissão Europeia, após uma reunião entre os chefes de Estado e de Governo da UE consagrada à "batalha contra a Covid-19".

Charles Michel enfatizou que "os números [de infetados] estão a aumentar em todo o lado na Europa", o que está a deixar os hospitais e profissionais da saúde de todos os Estados-membros "outra vez sob pressão", razão pela qual "muitos líderes anunciaram confinamentos e restrições".

"Em tempos tão duros, a solidariedade importa mais do que nunca. Apelamos a todos os europeus que cuidem de si próprios e dos outros", declarou.

O presidente do Conselho Europeu apontou que a discussão se focou nos testes, rastreio de contactos e vacinas, tendo os 27 partilhado as suas experiências e discutido o reforço da coordenação, tendo por exemplo avançado no "reconhecimento mútuo de testes rápidos", o que permitiria "reduzir o impacto negativo da liberdade de circulação e proteger o mercado único".

A reunião por videoconferência desta quinta-feira foi a primeira desde que, no anterior Conselho Europeu (presencial), em Bruxelas, de 15 e 16 de outubro, e face à gravidade da situação, os líderes europeus decidiram manter contactos regulares, mesmo que à distância, para discutir a evolução da pandemia, cuja segunda vaga está a atingir toda a União Europeia, com vários Estados-membros a registarem nos últimos dias números recorde de casos positivos.

Portugal esteve representado na cimeira virtual pelo primeiro-ministro, António Costa, que marcou com os partidos reuniões na sexta-feira e convocou para sábado um Conselho de Ministros extraordinário para definir novas "ações imediatas" para o controlo da pandemia da Covid-19.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 44,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (45.955 mortos, mais de 965 mil casos), seguindo-se Itália (38.122 mortos, mais de 616 mil casos), França (36.020 mortos, quase 1,3 milhões de casos) e Espanha (35.639 mortos, mais de 1,1 milhões de casos).

Portugal contabiliza 2.428 mortos em 132.616 casos de infeção.