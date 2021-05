Conselho informal e Cimeira UE-Índia marcam agenda deste sábado

© Artur Machado / Global Imagens

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia reúnem-se este sábado no Palácio de Cristal, no Porto, para um Conselho informal com o Pilar Social na agenda e para uma Reunião de Líderes UE-Índia.

Com início previsto para as 09h30 (hora de Lisboa), o debate do Conselho informal centrar-se-á na "aplicação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais a nível nacional e a nível da União Europeia" (UE), que esteve em discussão na Cimeira Social, que decorreu esta sexta-feira, na Alfândega do Porto, e que contou com a presença dos líderes europeus, parceiros sociais e representantes da sociedade civil.

De acordo com uma nota do Conselho Europeu, os 27 discutirão ainda o "modo de garantir uma recuperação inclusiva, colocando a educação e as competências no centro da ação política".

Já a Reunião de Líderes UE-Índia, agendada para as 13:00, enquadra-se numa das grandes prioridades da presidência portuguesa, "que consiste em reforçar a autonomia estratégica de uma Europa aberta ao mundo", neste caso com a região do Indo-Pacífico em foco.

Segundo uma nota da presidência portuguesa do Conselho da UE, "o combate à covid-19, as vacinas, a cooperação no setor digital, a parceria para a conectividade, a ação climática e as grandes questões internacionais e regionais estarão em debate num diálogo político entre os dois parceiros estratégicos".

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, marcará presença na reunião por via remota, devido ao agravamento da situação pandémica no seu país.